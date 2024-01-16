Россиянка Блинкова обыграла Букшу в 1-м круге Australian Open-2024

Матч продолжился 1 час 17 минут. На счету Блинковой четыре двойные ошибки и три эйса. Букша не сделала ни одной подачи навылет и не реализовала ни одного из четырёх брейк-поинтов. Блинкова реализовала три из семи брейк-поинта.