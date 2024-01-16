Свентек прокомментировала суд над Зверевым по делу о насилии

Швентек о Звереве в Совете игроков ATP: «Плохо, когда игрока, обвиняемого в насилии, в каком-то смысле продвигают»
Ига Швентек прокомментировала суд над Александром Зверевым по делу о насилии.
– Интересен ваш взгляд на проблему в мужском туре. Вечером стало известно, что Александр Зверев предстанет перед судом в Германии по обвинению в домашнем насилии. Он отрицает обвинения. Уместно ли ему оставаться в Совете игроков и выступать в туре, пока идет суд?
– На этот вопрос нет хорошего ответа. Думаю, тут все зависит от ATP. Конечно, плохо, когда игрока, которому предъявляют такие обвинения, в каком-то смысле продвигают.
Я не знаю, каким будет результат расследования или суда. И не знаю, что было в случае с другими обвинениями в его адрес. Я не знаю, выиграл он суд или проиграл.
Думаю, вам стоит обратиться к ATP и узнать, что они будут делать, потому что я не в том положении, чтобы судить.
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