Свентек прокомментировала суд над Зверевым по делу о насилии

Ига Швентек прокомментировала суд над Александром Зверевым по делу о насилии.

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– Интересен ваш взгляд на проблему в мужском туре. Вечером стало известно, что Александр Зверев предстанет перед судом в Германии по обвинению в домашнем насилии. Он отрицает обвинения. Уместно ли ему оставаться в Совете игроков и выступать в туре, пока идет суд?

– На этот вопрос нет хорошего ответа. Думаю, тут все зависит от ATP. Конечно, плохо, когда игрока, которому предъявляют такие обвинения, в каком-то смысле продвигают.

Я не знаю, каким будет результат расследования или суда. И не знаю, что было в случае с другими обвинениями в его адрес. Я не знаю, выиграл он суд или проиграл.