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Дрэйпер о том, что его стошнило после пятисетовика на Australian Open: «Было странно. Чувствовал себя неловко»

Джек Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после первого круга AO.

Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после первого круга AO
© Sports.ru

Он обыграл Маркоса Гирона 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2.

– Была ли это рвота следствием полного облегчения?

– Это было странно. Был длинный розыгрыш, и, возможно, это была реакция на то, что все это наконец-то закончилось. Не знаю. Чувствовал себя неловко, потому что только обыграл этого парня и говорю ему: приятель, да, нужно пожать тебе руку, но сначала я должен добежать до урны (смех).

Да, как я уже сказал, это редкость, но такая была реакция [организма].

Теннис