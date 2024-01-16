Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после первого круга AO

– Это было странно. Был длинный розыгрыш, и, возможно, это была реакция на то, что все это наконец-то закончилось. Не знаю. Чувствовал себя неловко, потому что только обыграл этого парня и говорю ему: приятель, да, нужно пожать тебе руку, но сначала я должен добежать до урны (смех).