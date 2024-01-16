Дрэйпер о том, что его стошнило после пятисетовика на Australian Open: «Было странно. Чувствовал себя неловко»
Джек Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после первого круга AO.
Он обыграл Маркоса Гирона 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2.
– Была ли это рвота следствием полного облегчения?
– Это было странно. Был длинный розыгрыш, и, возможно, это была реакция на то, что все это наконец-то закончилось. Не знаю. Чувствовал себя неловко, потому что только обыграл этого парня и говорю ему: приятель, да, нужно пожать тебе руку, но сначала я должен добежать до урны (смех).
Да, как я уже сказал, это редкость, но такая была реакция [организма].
Дрэйпер о том, что его стошнило после пятисетовика на Australian Open: «Было странно. Чувствовал себя неловко»
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