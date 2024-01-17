Янник Синнер — Йеспер де Йонг: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин. В нём примут участие 64 теннисиста.

В матче второго круга Australian Open сойдутся четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер и 148-я ракетка мира Йеспер де Йонг из Нидерландов. Встреча начнётся в 4:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.