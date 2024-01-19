$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Карен Хачанов обыграл Махача и вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open
© Gettyimages.ru

В матче третьего круга россиянин, получивший пятнадцатый номер посева, обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.

В следующем круге Хачанов сыграет против итальянца Янника Синнера (4 й номер посева).

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — более 59 млн долларов

Мужчины. 3 й круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

Теннис
Янник Синнер
Карен Хачанов