Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче третьего круга россиянин, получивший пятнадцатый номер посева, обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.