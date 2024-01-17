Павлюченкова проиграла во втором круге Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Бадоса в этой встрече девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реазиловала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Павлюченковой четыре эйса и две двойные ошибки.