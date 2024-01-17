Джокович сыграет свой 200-ый матч на покрытии хард турниров Большого шлема

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сегодня проведёт свой 200-ый матч в рамках турниров Большого шлема на покрытии хард. Об этом сообщает OptaAce.

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Джокович станет вторым игроков в мире в Открытой эре который сыграл 200 матчей в турнирах Большого шлема с этим покрытием.