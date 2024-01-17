Джокович вступил в перепалку с болельщиком на матче AO

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вступил в перепалку с болельщиком во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.

Один из зрителей на трибунах арены Рода Лэйвера выкрикнул что-то оскорбительное в адрес Джоковича. Сербский теннисист подошёл к трибунам и обратился к болельщику.

«Ты хочешь спуститься сюда? Давай, спускайся и скажи мне это в лицо», — сказал Джокович.