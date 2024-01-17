Фритц высказался о том, что в сериале Netflix не упомянуты обвинения в адрес Зверева

«Я не смотрел эту серию. Что касается травмы на Открытом чемпионате Франции и его возвращения, то я думаю, что это интересная история, независимо от того, что происходило за пределами корта. Он смог восстановиться и провёл отличный прошлый сезон.



Но учитывая, что это сюжет о нём, я правда понимаю, почему люди хотят, чтобы эта тема (обвинения в насилии) как минимум была упомянуты в серии. Но задача создателей – продвигать игроков, чтобы за ними было интересно наблюдать, сопереживать.



Думаю, создатели не хотят включать ничего негативного в сюжет. Конечно, я понимаю реакцию людей. Они могли бы рассказать про травму, возвращение и затронуть при этом все, что происходило параллельно», — сказал Фритц на пресс-конференции Australian Open.