Российскую теннисистку назвали «будущей королевой тенниса»

Спортивный журналист Себастьян Кайзер прокомментировал «ошеломляющие »победы 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой из Красноярска. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском».

В прошлом году на юниорском турнире Australian Open в Мельбурне Мирра вышла в финал. В этом - обыграла в Австралии шестую ракетку мира — представительницу Туниса Онс Жабер.

Кроме того, девушка приняла участие в «Ролан Гаррос» в Париже. В интервью французским журналистам она заявила, что желает выиграть 25 турниров Большого шлема.

По мнению обозревателя, Андреева является «вундеркиндом», «мегаталантом», она буквально «ошеломила теннисный мир». Он полагает, что в будущем Мирра станет «королевой тенниса».

В стартовой партии с Жабер «россиянка показала запредельный уровень тенниса». Она использовала выходы к сетке и демонстрировала укороченные удары, сообщает «Чемпионат».