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Российскую теннисистку назвали «будущей королевой тенниса»

Спортивный журналист Себастьян Кайзер прокомментировал «ошеломляющие »победы 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой из Красноярска. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском».

В прошлом году на юниорском турнире Australian Open в Мельбурне Мирра вышла в финал. В этом - обыграла в Австралии шестую ракетку мира — представительницу Туниса Онс Жабер.

16-летняя россиянка вошла в историю турниров «Большого шлема»

Кроме того, девушка приняла участие в «Ролан Гаррос» в Париже. В интервью французским журналистам она заявила, что желает выиграть 25 турниров Большого шлема.

По мнению обозревателя, Андреева является «вундеркиндом», «мегаталантом», она буквально «ошеломила теннисный мир». Он полагает, что в будущем Мирра станет «королевой тенниса».

В стартовой партии с Жабер «россиянка показала запредельный уровень тенниса». Она использовала выходы к сетке и демонстрировала укороченные удары, сообщает «Чемпионат».

По данным портала, она стала самой молодой теннисисткой в «Открытой эре», которой удалось со счётом 6:0 выиграть стартовый сет в матче «Большого шлема» у спортсменки с очень высоким рейтингом.

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