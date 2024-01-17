Экс-первая ракетка мира получила 2 года условно за мошенничество

Аранта Санчес-Викарио получила 2 года условно за мошенничество.

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Экс-первую ракетку мира Аранту Санчес-Викарио приговорили к условному сроку за мошенничество. Ее вместе с бывшим мужем Хосе Сантаканой и еще тремя людьми обвиняли в уклонении от налогов. Санчес-Викарио получила два года условно, Сантакана приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Они также выплатят компенсацию в 6,6 млн евро.

В 2009 году Верховный суд обязал испанку выплатить штраф в 5,2 млн евро за налоговое мошенничество в период с 1989 по 2003 год. Тогда она заявила, что жила в Андорре, но на самом деле находилась в Испании.

Испания получила деньги через банк Люксембурга, но позже тот обвинил пару в сокрытии активов и неспособности погасить долг.

Санчес-Викарио обвиняла Сантакану – утверждала, что тот распоряжался ее деньгами и что она не знала о каких-либо незаконных действиях. Сантакана также отрицал вину.