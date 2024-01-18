Швентек одержала победу над Коллинз в матче Australian Open

Первая ракетка мира Швентек одержала волевую победу над Коллинз в матче Australian Open
Польская теннисистка Ига Швентек одержала волевую победу над американкой Даниэллой Коллинз в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
30 летняя уроженка Сент Питерсберга вела в третьем сете со счетом 4:1 и подавала, но развить преимущество не смогла. Четырехкратная чемпионка турниров Большого Шлема в одиночном разряде выиграла пять геймов кряду и оформила победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.
— Я горжусь собой. Если честно, в третьем сете у меня уже были мысли, что я еду в аэропорт, — сказала первая ракетка мира на корте после матча.
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
ЖЕНЩИНЫ. 2 Й КРУГ
Ига Швентек (Польша) — Даниэлла Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4.