Швентек одержала победу над Коллинз в матче Australian Open

30 летняя уроженка Сент Питерсберга вела в третьем сете со счетом 4:1 и подавала, но развить преимущество не смогла. Четырехкратная чемпионка турниров Большого Шлема в одиночном разряде выиграла пять геймов кряду и оформила победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

— Я горжусь собой. Если честно, в третьем сете у меня уже были мысли, что я еду в аэропорт, — сказала первая ракетка мира на корте после матча.