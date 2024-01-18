Российская теннисистка установила личный рекорд на Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий раунд проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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В матче второго круга она победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 6:1, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

Занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская впервые в карьере вышла в третий круг на турнире Большого шлема. На этой стадии ей предстоит сыграть против победительницы матча между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.