57-й ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину на тай-брейке в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.