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Блинкова и Рыбакина провели самый длинный тай-брейк в истории ТБШ у женщин

57-й ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину на тай-брейке в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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