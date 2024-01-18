Блинкова и Рыбакина провели самый длинный тай-брейк в истории ТБШ у женщин
57-й ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину на тай-брейке в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
Напомним, в третьем круге соревнований в Мельбурне Анна Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Чемпионат.com: главные новости