$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы во втором круге Australian Open

96-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачёвой (39-я в рейтинге WTA), которая уже второй сезон выступает за сборную Франции. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу украинки.

Украинка Ястремская не пожала руку Грачевой после победы
© Чемпионат.com

По окончании матча второго круга Australian Open — 2024 вместо традиционного рукопожатия Ястремская предложила Грачёвой стукнуться ракетками.

Скриншот

Напомним, Варвара Грачёва завершила процесс получения французского гражданства в июне прошлого года. Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года.

После получения французского паспорта она стала второй ракеткой Франции после 30-летней Каролин Гарсии (19-я ракетка мира). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.

Теннис
Варвара Грачева
Каролин Гарсия
Даяна Ястремская
1
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости