Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Тимофеева в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.