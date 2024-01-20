Трибуны Australian Open исполнили «Калинку» в честь россиянки Калинской

Болельщики на Открытом чемпионате Австралии Australian Open, который проходил в Мельбурне, исполнили песню «Калинка». Такая реакция последовала после победы и выходы в четвертьфинал российской теннисистки Анны Калинской .

Калининская вышла в четвертьфинал чемпионата. Она соперничала со Слоан Стивенс из США. Сама встреча продолжалась почти три часа, передает Sport24. Счет составил 6:7 в пользу россиянки.