Трибуны Australian Open исполнили «Калинку» в честь россиянки Калинской
Болельщики на Открытом чемпионате Австралии Australian Open, который проходил в Мельбурне, исполнили песню «Калинка». Такая реакция последовала после победы и выходы в четвертьфинал российской теннисистки Анны Калинской.
«Болельщики на трибунах исполнили „Калинку“ после победы российской теннисистки Анны Калинской», — передает издание «Питер спортивный».
Девушка выступала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Калининская вышла в четвертьфинал чемпионата. Она соперничала со Слоан Стивенс из США. Сама встреча продолжалась почти три часа, передает Sport24. Счет составил 6:7 в пользу россиянки.