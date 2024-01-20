Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open. В матче третьего круга россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Ольяссимом.

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Третий номер мирового рейтинга в предыдущем матче против финна Эмиля Руусувуори заставил своих болельщиков изрядно понервничать. Проиграв два стартовых сета, он сумел переломить ход поединка и добился победы в трех следующих партиях, причем в пятой со счетом 6:0.

Оже-Ольяссим и Медведев до этого встречались шесть раз. И во всех матчах россиянин добивался побед.

На этот раз Медведев начал матч уверенно и уже в третьем гейме взял подачу канадца. После чего сумел довести сет до победы - 6:3. Во втором сете Оже-Ольяссим сумел быстро повести в счете - 2:0, но Медведев смог отыграться, а при счете 5:4 в свою пользу вырвал победу в партии на подаче канадца - 6:4.

В третьем сете Медведев при счете 2:1 в свою пользу сумел "под ноль" взять подачу Оже-Ольяссима, окончательно деморализовав соперника. Довести дело до победы россиянину труда не составило - 6:3.