Немецкий теннисист Зверев вышел в 1/8 финала Australian Open

Представитель Германии Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга немец, получивший шестой номер посева, одержал победу над американцем Алексом Микельсеном в трех сетах — со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.

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Теннисисты провели на корте чуть более 2 часов.