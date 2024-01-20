Немецкий теннисист Зверев вышел в 1/8 финала Australian Open
Представитель Германии Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга немец, получивший шестой номер посева, одержал победу над американцем Алексом Микельсеном в трех сетах — со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2.
Теннисисты провели на корте чуть более 2 часов.
В следующем круге соперником Зверева станет Кэмерон Норри из Великобритании. Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — более 59 млн долларов Мужчины. Третий круг Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2