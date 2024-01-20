Медведева спросили, почему он выглядит таким счастливым

Я знаю, что хочу сделать, какие у меня цели и как я хочу их достичь. Порой теряешься, если не знаешь, куда двигаешься. Вероятно, и такие ощущения у меня будут по ходу сезона, особенно с теннисом, который такой изменчивый. Пока что я счастлив и жду того, что будет дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.