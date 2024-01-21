Российская теннисистка Владислава Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатием после матча на юниорском турнире Australian Open. После чего произошел международный скандал. Со стороны России высоко оценили поступок Минчевой, а на Украине посчитали ошибкой действия Котляр. URA.RU приводит главное о событии.

Что произошло

В Мельбурне (Австралия) проходят юниорские соревнования Australian Open. Минчева обыграла соперницу Котляр в двух сетах со счетом 6:2 и 6:4. Благодаря чему спортсменка стала первой из представителей России, кто прошел во второй круг турнира. Минчева вышла во второй раунд соревнований, то есть в 1/16 финала, где сразится с представительницей США Кейт Фэки. В конце игры теннисистки обменялись рукопожатиями, несмотря на то, что на других соревнованиях представители Украины отказывались жать руки россиянам и белорусам.

Скандал на Украине

В Федерации тенниса Украины (ФТУ) признали, что Котляр совершила ошибку, которая противоречит общей позиции украинских теннисистов (отказываться от рукопожатия с представителями России и Белоруссии). ФТУ посчитала, что у каждого человека могут быть ошибки.

Отец Котляр — Константин извинился за поступок дочери, объяснив это большим давлением на турнире.

«Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить», — подытожил он.

Украинцы в социальных сетях также не оценили жест теннисистки. По мнению некоторых, спортсменка должна объяснить рукопожатие и в следующий раз не жать руки представителям России и Белоруссии.

Позиция России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова посчитала поступок украинской теннисистки проявлением личной смелости, допустив, что на родине ее могут загнобить. Кроме того, Журова призвала МОК и международные федерации пересмотреть вопрос о рукопожатиях, так как во многих видах спорта это является нормой.

С таким же мнение выступил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Девушки молодцы. Но шансы на то, что здравый смысл возобладает, минимальны», — передает «Спорт-Экспресс» слова Валуева.

По его словам, на Украине отрицательно воспримут рукопожатие.

«Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики — это было доказано», — пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Он уверен, что Минчева и Котляр совершили правильный жест на публике.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отметил, что у украинки не было причин не пожать руку российской теннисистке. Чесноков выразил надежду на то, что у Котляр не возникнет никаких проблем на Украине из-за рукопожатия.