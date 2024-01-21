На Украине отреагировали на рукопожатие российской и украинской теннисисток

Из него следует, что не проводить рукопожатия с российскими спортсменами – общая позиция украинских спортсменов, и в федерации ее поддерживают.

«Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей игрокиней», — отмечается в заявлении Федерации.

Встреча Котляр и Минчевой завершилась победой Минчевой со счетом 6:2, 6:4. Отец Котляр заявил, что рукопожатие было «ошибкой», и спортсменка «сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного». По словам мужчины, на его 16-летнюю дочь давила атмосфера на стадионе, так как у нее нет достаточного опыта выступления на таких соревнованиях.