Украинская теннисистка Марта Костюк в своих социальных сетях раскритиковала пресс-службу Отрытого чемпионата США (US Open) после того, как организаторы опубликовали результаты ее матча против россиянки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и поставили российский флаг.

«Российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — написала Костюк.

В очном противостоянии Костюк обыграла Тимофееву со счетом 6:2, 6:1. Украинка вышла в в четвертьфинал, где сыграет с Кори Гауфф из США.

На турнире в Мельбурне осталась лишь одна россиянка — Анна Калинская. Она сыграет с Ясмине Паолини (Италия).