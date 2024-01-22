Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что считает российского теннисиста Даниила Медведева человеком с правильными жизненными ценностями, отметив, что многие игроки хорошо относятся к нему.
Ранее на одной из пресс конференций во время Открытого чемпионата Австралии Медведев с теплотой вспомнил, как Джокович пригласил его отправиться на матч Кубка Дэвиса со сборной Сербии вместе с ним.
— Прежде всего хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донес ее до людей. Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него прекрасные отношения с большинством участников АТР тура — я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми, — приводит слова Джоковича Tennisuptodate.com.
Счет очных встреч Джоковича и Медведева — 10:5 в пользу серба. В четвертьфинале Australian Open Джокович сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, Медведев — с поляком Хубертом Хуркачем.