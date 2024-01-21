В ФТР заявили, что Рублев «устроил себе ерунду» в матче 1/8 финала Australian Open

«Рублев сам себе ерунду устроил в матче с австралийцем. Сам учудил, сам потом все вопросы решил. Елки палки, надо же таким замученным подойти опять к четвертьфиналу! А там Синнер, который почти не вспотел в матче с Кареном.



Хочется наконец то увидеть Андрея в полуфинале турнира Большого шлема. Но такой уставший теперь Андрей! Сам решил сыграть пять сетов сегодня, а почему? Потому что один план: нагнетать и забивать. Мне было тяжело смотреть на это», — сказал Тарпищев.