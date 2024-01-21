Рублев скептически оценил свои шансы в матче с Синнером на Australian Open

«Синнер — еще один игрок, который проводит нереальный сезон. Он уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать все возможное, а там посмотрим, что выйдет», — сказал Рублев после матча.