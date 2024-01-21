«В концовке Рублев был слишком хорош». Де Минор — о поражении в 1/8 финала Australian Open

«Тяжёлый матч, который закончил мой турнир здесь. Конечно, хотелось большего. Андрей заслужил сегодня победить. В четвёртом и пятом сетах он играл слишком хорошо. Как мне кажется, отпустил всё и стал бить свободно, поймал удачу за хвост. В концовке он был слишком хорош», — сказал де Минор на пресс-конференции.