Свитолина отказалась продолжать игру с Носковой и покинула Australian Open

Свитолина снялась с игры из-за возникших проблем со спиной после завершения третьего гейма. Матч продлился в общей сложности 24 минуты. Все три сыгранных гейма Свитолина проиграла. Элина не смогла заработать ни одного эйса, ни совершила ни одной двойной ошибки, но в пассиве Элины шесть невынужденных ошибок.