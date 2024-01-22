Свитолина отказалась продолжать игру с Носковой и покинула Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась продолжать матч 1/8 финала Australian Open против представительницы Чехии Линдой Носковой, после чего покинула турнир.
Свитолина снялась с игры из-за возникших проблем со спиной после завершения третьего гейма. Матч продлился в общей сложности 24 минуты. Все три сыгранных гейма Свитолина проиграла. Элина не смогла заработать ни одного эйса, ни совершила ни одной двойной ошибки, но в пассиве Элины шесть невынужденных ошибок.
Ранее Свитолина обыграла на Australian Open австралийку Престон, болгарку Томову и швейцарку Голубич.
Следующей соперницей Носковой станет украинка Даяна Ястремская. Точное время проведения матча будет известно позднее.
Действующим победителем Australian Open является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлом году Соболенко в финальном матче одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.