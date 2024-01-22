Алькарас признался, чьи матчи любит смотреть

«Мне нравится смотреть матчи Медведева, Джоковича и Синнера. Если говорить о WTA, женские матчи я тоже смотрю. Конечно, когда время есть. Когда включаю телевизор (улыбается). Мне в принципе нравится смотреть матчи ATP и WTA», — сказал Алькарас после матча.