Американка Гауфф вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

В матче ¼ финала Гауфф, получившая четвертый номер посева, одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 в пользу американки.