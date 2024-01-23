Американка Гауфф вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Костюк
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В матче ¼ финала Гауфф, получившая четвертый номер посева, одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 в пользу американки.
Гауфф впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.
За выход в финал третья ракетка мира сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (2) и чешкой Барборой Крейчиковой (9).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
ЖЕНЩИНЫ. ¼ ФИНАЛА
Кори Гауфф (США, 4) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2