Джокович впервые в карьере не реализовал ни одного из 15 первых брейк-пойнтов

Первая ракетка мира 36-летний сербский теннисист Новак Джокович не реализовал ни одного из первых 15 брейк-пойнтов, заработанных в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с американцем Тейлором Фритцем. Это произошло впервые в карьере титулованного серба.

В 130 матчах у Джоковича было 15 брейк-пойнтов и более. Во всех случаях сербскому теннисисту удавалось реализовать как минимум один брейк-пойнт. Отметим, что 16-й брейк-пойнт в матче с Фритцем Джокович реализовал.