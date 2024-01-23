Джокович вышел в полуфинал Australian Open

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем (12-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба.

Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут. Джокович в этой встрече 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Фритца 16 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.