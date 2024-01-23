Надаль заявился на февральский турнир в Дохе

Экс первая ракетка мира, 22 кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль заявился на турнир ATP, который пройдет в Дохе (Катар), сообщает La Parisien.

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Также в список участников вошли действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев, его соотечественники Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко, британец Энди Маррей и другие.

Турнир пройдет 19–24 февраля.

Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии из за повреждения, которое он получил на турнире в Брисбене.