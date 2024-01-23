Надаль заявился на февральский турнир в Дохе
Экс первая ракетка мира, 22 кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль заявился на турнир ATP, который пройдет в Дохе (Катар), сообщает La Parisien.
Также в список участников вошли действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев, его соотечественники Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко, британец Энди Маррей и другие.
Турнир пройдет 19–24 февраля.
Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии из за повреждения, которое он получил на турнире в Брисбене.
37 летний испанец практически полностью пропустил минувший сезон, сыграв только в четырех матчах.