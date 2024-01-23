Рублев потерпел 10 из 10 поражений в матчах 1/4 финала турниров «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублёв , занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потерпел 10 из 10 поражений в матчах 1/4 финала турниров «Большого шлема».

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.