Синнер не проиграл ни одного сета на пути к полуфиналу Australian Open — 2024

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Australian Open — 2024. На пути к данной стадии спортсмен не проиграл ни одного сета.

Напомним, сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче Australian Open — 2024 Янник Синнер переиграл Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале турнира итальянец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Статистику серба в полуфиналах и финалах Australian Open: 20 побед — 0 поражений.