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Циньвэнь Чжэн впервые вышла в финал «Большого шлема»

21-летняя китаянка Циньвэнь Чжэн, на Australian Open обыгравшая Даяну Ястремскую 6:4, 6:4, впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

Циньвэнь Чжэн впервые вышла в финал «Большого шлема»
© Sports.ru

21-летняя китаянка Циньвэнь Чжэн, на Australian Open обыгравшая Даяну Ястремскую 6:4, 6:4, впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

15-я ракетка мира девятый раз играет в основной сетке «Шлема» (третий – на Australian Open), ее лучшим результатом до сих пор был четвертьфинал US Open-2023. В нем она проиграла Арине Соболенко, с которой сыграет за титул в Мельбурне.

Теннис
Арина Соболенко
Даяна Ястремская