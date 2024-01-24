$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: поляк выиграл четвёртый сет в матче 1/4 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятый номер в мировом рейтинге). Четвёртый сет матча завершился победой польского теннисиста со счётом 7:5. После четырёх сетов счёт 2-2.

Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: поляк выиграл четвёртый сет в матче 1/4 финала AO
© Чемпионат.com

«Чемпионат» ведёт `екстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач — Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 победитель этой встречи сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (шестая ракетка мира, посеян на Australian Open под шестым номером) — Карлос Алькарас (вторая ракетка мира, второй посев на турнире).

Теннис
Даниил Медведев
Александр Зверев
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости