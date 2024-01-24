Рублев стал первым теннисистом, установившим антирекорд по поражениям в 1/4 финала ТБШ

Российский теннисист и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв проиграл матч за выход в полуфинал в рамках Australian Open-2024. Это его десятый проигранный четвертьфинал в рамках турниров Большого шлема.

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В этот раз ему не удалось обойти Янника Синнера (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Поражения в четвертьфинале начались в 2017 году в матче US Open, где Рублёв проиграл три сета Рафаэлю Надалю со счетом — 1:6, 2:6, 2:6. В 2020 и 2022 году российский теннисист уступал в четвертьфинале дважды за год в разных турнирах. В 2023 году ему удалось три раза проиграть четвертьфинал.