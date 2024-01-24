Медведев установил рекорд среди российских теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open — 2024.

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По итогам этой игры третья ракетка мира в восьмой раз обеспечил себе место в полуфинале турнира серии «Большого шлема». По данному показателю Медведев установил рекорд среди россиян, опередив Марата Сафина, который добирался до аналогичной стадии семь раз.

До этого Медведев четыре раза пробивался в полуфинал на US Open, два раза на Australian Open и один раз на Уимблдоне.

Встреча между Медведевым и Хуркачем прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 4 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 3:6, 7:5, 4:6 в пользу третьей ракетки мира.