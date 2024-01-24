Калинская рассказала о проблеме с бедром, возникшей во время матча

«В целом очень довольна своим выступлением. Впервые дошла до четвертьфинала, так что из турнира вынесу больше положительного, чем отрицательного.



Конечно, всё равно хотелось пройти дальше, сыграть в полуфинале, но это игра. В конце первого сета почувствовала что-то в сгибающей мышце бедра. Может, просто болит от перенагрузки. Посмотрим, как будет завтра утром. Надеюсь, ничего серьёзного», — сказала Калинская на пресс-конференции.