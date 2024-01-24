Чесноков: «Медведев очень здорово настроился на матч с Хуркачем. Не сломался»

«Медведев очень здорово настроился на матч с Хуркачем. Не сломался, был устойчив психологически» — Чесноков
Экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил «Матч ТВ», что Даниил Медведев очень хорошо настроился на матч с польским теннисистом Хубертом Хуркачем на Открытом чемпионате Австралии.
Россиянин обыграл Хуркача в четвертьфинале Australian Open со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.
— Очень хорошая победа, хороший матч, спектакль фантастический, украшение турнира. Перед матчем считал, что Хуркач фаворит, несмотря на рейтинг. Медведев очень здорово настроился на матч, особенно в концовке. Не сломался, был устойчив психологически, — сказал Чесноков «Матч ТВ».
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