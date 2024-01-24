Чесноков: «Медведев очень здорово настроился на матч с Хуркачем. Не сломался»

— Очень хорошая победа, хороший матч, спектакль фантастический, украшение турнира. Перед матчем считал, что Хуркач фаворит, несмотря на рейтинг. Медведев очень здорово настроился на матч, особенно в концовке. Не сломался, был устойчив психологически, — сказал Чесноков «Матч ТВ».