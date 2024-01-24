Янчук объяснил, почему Медведеву на AO будет сложнее со Зверевым, нежели с Алькарасом

«Что касается полуфинала, то Даниил мог бы справиться и со Зверевым, и с Алькарасом. С немцем может быть чуть сложнее, поскольку он классический игрок и действует стабильнее. Плюс история взаимоотношений говорит в пользу Медведева. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться физически, чтобы сыграть в таком же стиле. Похоже, Даниил нащупал свою игру, поэтому должен справиться со Зверевым», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».