Час истины: на Открытом чемпионате Австралии пора решающих встреч

Анна Калинская проиграла в трех сетах китаянке Чжэн Циньвэнь исключительно из-за травмы сгибающей мышцы бедра. Медицинский тайм-аут облегчения не принес, главная российская сенсация, лучшая из россиянок, в полуфинал, увы, не пробилась. Как и Рублев. Пусть говорят, что Синнер все равно сильнее, но есть что-то нематериальное в объяснениях десяти поражений Андрея в десяти четвертьфиналах Большого шлема. Заколдованная какая-то стадия.

По счастью, не для Медведева. Он, как и Джокович, если уж попадает в восьмерку лучших, крайне редко на этом останавливается. Хотя поляк Хуркач был великолепен, постоянно догонял, но в пятой, решающей партии, когда на табло горело 3:3, наш герой сделал брейк в седьмом гейме и дожал соперника — крайне сложного, ведь по личным встречам россиянин только сейчас сравнял счет с Хубертом. Матч начался очень рано. Порой кажется, что организаторы намеренно изводят Даниила: на сон у него намного меньше времени, чем у любого другого. Но, как ни странно, это только мобилизует Медведева, считает экс-теннисистка, телекомментатор и обозреватель ютуб- и телеграм-каналов «Больше!» Софья Тартакова:

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«Недосып и усталость — очень тяжелая вещь, как камень лежит на плечах. Как возможно свое тело взбодрить, потренироваться после всего? Тяжело невероятно. У меня есть теория, что Даня очень индивидуален. Мне кажется, он мало на кого похож. Для таких игроков чем хуже ситуация, тем лучше. В данном случае этот полуночный матч — утренний — был чем сложнее, тем, мне кажется, все больше позволял раскрыть резерв. Перед стартом Australian Open я говорила, что Медведев — один из главных претендентов. Это единственный теннисист, который может остановить Новака Джоковича».

До Джоковича еще нужно добраться. Сам серб в полуфинале сразится с обидчиком Рублева, итальянцем Синнером. Победа в одной четвертой сделала Новака вторым после Роджера Федерера, одержавшим 700 побед на харде. Джокович не проигрывает на Australian Open шесть лет. Величайший в мире лучше всего выступает именно здесь, в Мельбурне. И если говорят, что Медведев прямо сейчас готов дать бой Новаку, эти слова нужно воспринимать всерьез.

Но на пути к финалу у Даниила — старый знакомый, представитель Германии Саша Зверев. 18 личных встреч, это очень много, счет — 11:7 в пользу россиянина. Но как быть с тем, что перед Даниилом Саша выбил из турнира самого Карлоса Алькараса, вторую ракетку планеты? Причем в четырех партиях, уступив только третью на тай-брейке. Самое любопытное, что как раз на Grand Slam Медведев со Зверевым до сих пор не пересекались. Их первое свидание состоится в пятницу, 26 января, в середине дня по московскому времени.