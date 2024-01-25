Фото: Соболенко пнула мяч после ошибки в матче 1/2 финала AO

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на свою ошибку в первом гейме второго сета полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2024 с американкой Кори Гауфф.

После ошибки у сетки белорусская спортсменка пнула мяч ногой. Напомним, первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:2) выиграла Соболенко.

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