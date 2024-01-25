Соболенко повторила рекорд ХХI века

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй теннисисткой в ХХI веке, вышедшей в три и более финалов подряд на хардовых турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

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Ранее это удалось сделать другой белоруске — Виктории Азаренко. Она выходила в четыре финала на хардовых «Шлемах» подряд с Australian Open — 2012 по US Open — 2013.

Азаренко выиграла АО-2012, обыграв в финале Марию Шарапову, и стала триумфатором АО-2013, переиграв в матче за титул китаянку Ли На.