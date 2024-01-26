Новак Джокович вылетел с Australian Open

Итальянец Янник Синнер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2024 года. RT на русском

Встреча прошла 26 января и продлилась четыре сета. Серб потерпел поражение со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа и 21 минуту. Lenta.ru