Синнер прервал серию Джоковича из 33 побед на Australian Open

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянцем Янником Синнером. Таким образом, серия из 33 побед Джоковича на этом турнире «Большого шлема» прервалась.

Последний раз Джокович проигрывал на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году. Это произошло в четвёртом раунде соревнований. Тогда соперником сербского теннисиста был корейский спортсмен Чхун Хён.