Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя «большой тройки»

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, впервые с 2005 года в финальном матче Australian Open не примут участия представители «большой тройки», в которую входят Новак Джокович, швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. В финале 2005 года россиянин Марат Сафин оказался сильнее австралийца Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).