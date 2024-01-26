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Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя «большой тройки»

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя «большой тройки»
© Чемпионат.com

Таким образом, впервые с 2005 года в финальном матче Australian Open не примут участия представители «большой тройки», в которую входят Новак Джокович, швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. В финале 2005 года россиянин Марат Сафин оказался сильнее австралийца Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).

Напомним, Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Финальный матч текущего розыгрыша Australian Open состоится 28 января.

Теннис
Янник Синнер
Рафаэль Надаль
Марат Сафин
Роджер Федерер
Новак Джокович
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