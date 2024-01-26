Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) началом заката его карьеры. Газета.Ru

"Этот турнир не соответствует моим стандартам, ожиданиям и тому уровню тенниса, который я привык здесь показывать. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть", - сказал Джокович на пресс-конференции. Sports.ru