Джокович отказался считать началом конца поражение на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не считает поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) началом заката его карьеры. Газета.Ru
"Этот турнир не соответствует моим стандартам, ожиданиям и тому уровню тенниса, который я привык здесь показывать. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть", - сказал Джокович на пресс-конференции. Sports.ru
В пятницу Синнер, получивший четвертый номер посева, за 3 часа 22 минуты в полуфинале одолел 10 кратного победителя турнира Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Матч ТВ