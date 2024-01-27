Семин оценил шансы Медведева на победу на Australian Open

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин поделился эмоциями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и объяснил, почему у россиянина хорошие шансы выиграть титул. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Это чудо. Замечательно! Поздравляем нашего теннисиста. Думаю, что сейчас у него большие шансы на победу, потому что нет Джоковича", — сказал Семин.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.